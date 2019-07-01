نقلت وكالة أنباء الصين الرسمية عن مسؤول في الخارجية الصينية قوله: إن بكين ملتزمة التزاما كاملا بتعهداتها حول مفاعل آراك للماء الثقيل.

واشار المدير العام لمراقبة الاسلحة في وزارة الخارجية الصينية "فو سونغ" في مقابلة مع شينخهوا، إلى اجتماع فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مضيفاً: أن بكين تُسرّع الخطة الكاملة لتطوير مفاعل آراك النووي.

ولفت إلى أن الصين متمسكة تماما بالاتفاقية النووية، وأضاف: أن الغرض من خطة مراجعة مفاعل أراك للماء الثقيل هو تقليل إنتاج "البلوتونيوم."

وقال: إن جميع الأطراف في الاتفاق النووي أدانت السياسة الامريكية الأحادية والانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015، وأضاف: أن جذور كل المشاكل اليوم هو ممارسة امريكا أقصى ضغط على إيران.

وقال فوسونغ: إن الطرفين وافقا على تشكيل مجموعات عمل وعقد اجتماعات لمعالجة مسألة فائض إنتاج اليورانيوم في درجة نقاء منخفضة في إيران.

واعتبر أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لوقف بيع النفط الإيراني لا معنى لها تماما وقال: إن الصين سوف تتعامل تجاريا بصورة شرعية وقانونية مع أي دولة تحتاج إليها وستحمي المصالح الاقتصادية للشركات الصينية.

وقال مدير مراقبة التسلح التابعة لوزارة الخارجية الصينية في قسم آخر من ملاحظاته: إن الألية المالية الأوروبية اينستكس أصبحت تعمل بكامل طاقتها.