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رقم الخبر: 257062 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 17:29 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان

يعتبر مسجد جامع اصفهان أو مسجد الجمعة من أقدم مساجد إيران ويعود إنشاؤه إلى عام 771م حيث يقع في مدينة اصفهان الإيرانية، وقد أحترق المسجد أواخر القرن الحادي عشر.

والمسجد الحالي نتاج عملية مستمرة من البناء وإعادة البناء والترميم منذ إنشائه نهاية القرن الثامن الميلادي واخر ترميم للمسجد جرى نهاية القرن العشرين. يتألف بناء المسجد من أربع إيوانات معقودة بالطابوق المقرنص وله أربع أبواب متقابلة.

مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
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مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
مسجد جامع اصفهانمسجد جامع اصفهان
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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