مسجد جامع اصفهان يعتبر مسجد جامع اصفهان أو مسجد الجمعة من أقدم مساجد إيران ويعود إنشاؤه إلى عام 771م حيث يقع في مدينة اصفهان الإيرانية، وقد أحترق المسجد أواخر القرن الحادي عشر.