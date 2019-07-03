لقى 5 أشخاص مصرعهم وتضرر المئات جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة فى مقاطعة إركوتسك جنوب شرق روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن أكثر من 500 شخص طلبوا خدمات طبية ونقل 112 منهم إلى المستشفيات، وقامت فرق الإنقاذ بإجلاء أكثر من 1100 شخص، بينهم 261 طفلا، من المناطق المنكوبة.

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يجرى اجتماعا مع مسؤولين فى مقاطعة إركوتسك حول التعامل مع آثار الفيضانات وفرضت السلطات حالة طوارئ فى المقاطعة، حيث أسفر خروج عدد من الأنهار عن مجاريها بسبب الأمطار عن غمر أكثر من 3.7 ألف منزل، يسكن فيها أكثر من 9 آلاف شخص.

وقالت السلطات المحلية إن الفيضانات غمرت ما يزيد عن 200 كيلومتر من الطرقات، وتسببت بانهيار 15 جسرا للسيارات.

وخلال اجتماع أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء السبت، مع مسؤولين محليين فى مدينة براتسك (إحدى أكبر مدن المقاطعة)، وجه الرئيس السلطات المحلية بزيارة جميع مراكز الإيواء التى تضم سكانا منكوبين، والبدء فى دفع تعويضات مالية للمتضررين دون انتظار وضع قوائم نهائية بالمحتاجين إليها.