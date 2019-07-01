وصف السيناتور بيرني ساندرز، المرشح الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب بـ"عنصري ومتشدد".

وقال بيرني أمام تجمع من الأفارقة الأمريكيين في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو: "لدينا في الواقع رئيس عنصري ومتشدد.. أتمنى لو لم يكن عليّ أن أقول ذلك.. لا يوجد عذر للعائلات البيضاء لامتلاك ثروة أكبر بعشرة أضعاف من الأسر السوداء".

ووصف المحللون أن خطاب بيرني جاء لاستقطاب تأييد الأفارقة الأمريكيين.

وجرت يوم الجمعة مناظرة ثانية لعشرة مرشحين آخرين في ميامي، سبقتها مناظرة مماثلة لعشرة آخرين، وهذه المناظرة تمت بين المرشحين العشرين من الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وتصدر جو بايدن، المرشح الأوفر حظا عن الحزب الديمقراطي، استطلاعات الرأي.

وأعلن بايدن خلال المناظرة التي تمت يوم الجمعة أنه، "جاهز لقيادة هذا البلد، لأنه من المهم لنا أن نحيي روح هذه الأمة" التي "أنهكها" الملياردير الجمهوري.

من جهته وجه ساندرز، الثاني في استطلاعات الرأي (17%) إنتقادات لبايدن، وذكّر بدعم بايدن للحرب على العراق التي "كانت كارثة كبرى".

وتحدث ساندرز، الذي يصنف نفسه بـ"الاشتراكي" عن "عدم المساواة الاقتصادية" التي شكلت مركز حملته ضد هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية بين الديمقراطيين في عام 2016، وقال: "نعتقد إن أوان التغيير قد حان، التغيير الفعلي"، واقترح ساندرز تطبيق نظام صحي مجاني للجميع يمول من زيادات ضريبية.

كما كشفت صحيفة "صاندي ​تايمز​" البريطانية أن خيارات ​الولايات المتحدة​ وحلفائها في منطقة ​الخليج​ الفارسي حيال مشروع ​ايران​ النووي والهجمات الأخيرة في بحر عمان لم تفلح في تركيع إيران.

وأشارت الصحيفة أنه بعد أسابيع من التهديد بشن حرب على إيران، تراجعت أميركا إلى الوراء، ويبدو أنها قررت اللجوء إلى العمليات الاستخباراتية، إذ شنت مؤخرا هجوما عبر الانترنت على إيران ​ كما حدث عام 2010 عندما سبب هجوم إلكتروني أضراراً جسيمة في برنامج إيران النووي".

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق بيل بيرنز، والذي قضى عشرات السنين في التعامل مع إيران قوله: "هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية أن العقوبات وحدها لا تكفي" وأضاف: أن "ممارسة الضغط سبب تصلبا أكبر في مواقف آية الله الخامنئي ومن حوله".

ولفتت الصحيفة الى أن" ​سياسة​ الولايات المتحدة الخاصة بالهجمات عن طريق الانترنت لا تخلو من المخاطر، إذ أن الإيرانيين لديهم القدرة على استخدام ذات الهجمات مما قد يسبب تصعيدا من الجانبين".

وختمت الصحيفة قائلة: "لم تستبعد استخدام الأسلحة التقليدية إذ نُقل عن دبلوماسيين أميركيين قولهم، إذا دعت الحاجة إلى عمليات عسكرية على الأرض، فإن أمريكا ستعتمد على حليفتها ​(إسرائيل​)، والتي بدورها ردت بالقول إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك الهجمات الإلكترونية".