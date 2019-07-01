وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 90 ألفاً و783 طناً من السلع بقيمة 8ر150 مليون دولار، شملت 83 آلاف و506 طناً من الصلب، و3565 طناً من النحاس، و3500 طن من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و200 طن من الموليبدن المكثف، و26 كغم من سبائك الذهب.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 330 ألفاً و354 طناً بقيمة 358 مليون دولار، شملت 165 ألفاً و400 طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و70 ألفاً و775 طناً من القير، و49 ألفاً و246 طناً من المواد البوليمرية، و27 ألفاً و405 أطنان من المواد الكيميائية، و860 طناً من الكبريت، و450 طناً من عوازل الرطوبة، و17 ألف طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، وألف و12 طناً من زيوت الأساس.

كما تم عقد صفقات بيع 12 ألفاً و774 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.