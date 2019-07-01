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رقم الخبر: 257055 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 17:16 الاقسام: دوليات  
سيئول تبني آمالا على اللقاء الثلاثي بين ترامب وكيم ومون

سيئول تبني آمالا على اللقاء الثلاثي بين ترامب وكيم ومون

أعلن المكتب الرئاسي في سيئول، اليوم الأحد، أن اللقاء الثلاثي الذي جمع زعماء الكوريتين، والولايات المتحدة يسطر تاريخا جديدا.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن المكتب الرئاسي ألقى الضوء على اللقاء الثلاثي الذي عقد بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج- أون، كما سلط الضوء على الاجتماع الثنائي بين الزعيمين ترامب وكيم أون، في المنطقة "الحدودية" المنزوعة السلاح، معربا عن تطلعه أن تكتسب المفاوضات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونج يانج، زخما.
وقد أشاد السكرتير الرئاسي "للتواصل الشعبي" في كوريا الجنوبية يون دو-هان، في سياق مؤتمر صحفي عقده اليوم بما أسماها "الجهود المخلصة "من قبل الزعيمين ترامب وكيم، مضيفا أن الرئيس الكوري الجنوبي مون يبذل أقصى جهد له لتؤتي الرحلة "الجريئة " للسلام في شبه الجزيرة الكورية، نتائج جيدة، وأعرب عن الأمل إزاء حشد الجهود لجعل العالم خاليا من الحروب.
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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