أعلن محافظ هرمزغان (جنوب ايران) عن تدشين المرحلة الأولى من محطة تصديرية للنفط بطاقة 2 مليون برميل في منطقة جاسك المطلة على بحر عمان حتى عام مارس/ آذار 2021.

وأوضح فريدون همتي، اليوم الأحد، ان المستوى التصديري المستهدف لمحطة جاسك يبلغ 10 ملايين برميل، وان بناء المحطة يجري عبر شركتين ايرانيتين مقتدرتين.

يشار الى أن المحطة تقع في منطقة "كوه مبارك" غربي جاسك وتقام على مساحة 5 آلاف هكتار، ومن شأنها أن تكون أضخم محطة نفط تصديرية في ايران وببحر عمان بغية تأمين صادرات النفط وتقليل مسافة ناقلات النفط عن الأسواق الاستهلاكية.

من جانبه، أكد رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، نصرالله سردشتي، ان العقوبات الأميركية الأخيرة على قطاع النفط الايراني لم توقف صادرات طهران من النفط.

ونقلت وكالة (إيسنا) الطلابية، عن سردشتي أمس الأحد، قوله: إن العقوبات لم توقف صادراتنا من النفط وتعاملنا مع بقية الدول في هذا الشأن. وأضاف: الشركة الوطنية للنفط أثناء الحرب العراقية-الإيرانية وعقوبات الخمس سنوات وأيضاً إثر العقوبات الأخيرة لم تتوقف أبداً عن تصدير النفط. وتابع: الشركة الوطنية للنفط تمتلك 60 ناقلة نفط حيث استوردت 30 منها عبر الإمارات والصين خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت العام الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران، تشمل قطاعات عدة، أبرزها قطاع النفط.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الإستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفاً من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.