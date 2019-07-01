وأوضح عبدالناصر همتي، في تدوينة على صفحته بالانستغرام اليوم الأحد، ان لتحقيق أداء مستدام يتطلب العمل وفق (إينستكس) بعيداً عن إطار الحظر الأميركي وأن تكون بحسب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجموعة الدولية 4+1 (دول مجلس الأمن الأربع دون أميركا+ألمانيا)، بحيث يتم عبرها تنفيذ جميع المعاملات المسموح بها بحسب الاتفاق. وأضاف: انه يتعين بداية أن تشمل (إينستكس) كل السلع غير المحظورة الى أن يتوسع نطاقها وتشمل جميع السلع.

وبيّن همتي ان موارد (إينستكس) يجب أن تؤمن عبر صادرات النفط الى أوروبا، التي اذا ما كانت تواجه محظورات مؤقتة في شراء النفط الايراني، عليها منح خط إئتمان طويل الأجل يسدد عبر مستحقات النفط وذلك بصفة حل مؤقت قابل للدراسة، حيث إن الأوروبيين اقترحوا مقاربة تتماثل مع هذا الطرح خلال المفاوضات.

ونوه محافظ البنك المركزي الى أن ثمة نماذج متعددة في طور التنامي لمشاركة داعمي الاتفاق النووي في آلية (إينستكس) أو الآلية المماثلة (في ايران)، مؤكداً ان (إينستكس) تستحوذ على جانب محدود من استراتيجية البنك المركزي بسوق الصرف، حيث إن البنك عمل ويعمل على برامج متعددة في مجال النقد الأجنبي.