  • الإثنين ٢٧ شوال ١٤٤٠
  • الإثنين , يوليو 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 257052 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 17:11 الاقسام: دوليات  
الأمن الهندي يقتل مسلحاً بإقليم كشمير

الأمن الهندي يقتل مسلحاً بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، أمس الأحد، مقتل إرهابي في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالجانب الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان والمعروف باسم ولاية "جامو وكشمير".

 وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن قوات الأمن أطلقت عملية بحث بمنطقة "بودجام" بوسط كشمير بعد ورود معلومات بوجود إرهابيين وأن العملية مستمرة نظرًا لاستمرار الاشتباكات مع المسلحين. وأوضحت السلطات أن العناصر المسلحة بادرت بإطلاق النيران نحو القوات ما حول عملية التطويق والبحث إلى معركة مسلحة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0642 sec