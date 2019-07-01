الأمن الهندي يقتل مسلحاً بإقليم كشمير أعلنت الشرطة الهندية، أمس الأحد، مقتل إرهابي في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بالجانب الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان والمعروف باسم ولاية "جامو وكشمير".