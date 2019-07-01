أعرب مستشار الرئيس التركمانستاني، سردار دورديف، عن أمله بأن تتمكن الدول المطلة على بحر قزوين من إنشاء سوق مشتركة لتمتين العلاقات الاقتصادية بينها .

وأضاف دورديف، الأحد، في حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان الحوار الجماعي بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين وهي روسيا وتركمانستان وايران وجمهورية آذربايجان وكازاخستان وكذلك الحوارات الثنائية بينهما أدت الى حل الكثير من المشاكل وهيأة الأرضية لحوارات اقتصادية وسياسية رفيعة المستوى للوصول الى ايجاد سوق مشتركة تؤدي الى تنمية اقتصادية لجميع تلك الدول.

وأكد دورديف على حفظ اللحمة بين دول بحر قزوين والتي من شأنها الحيلولة دون حضور الأجانب من خارجها، مؤكداً على ضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. وصرح: ان السبيل الوحيد لتنمية الدول الخمس اقتصادياً واجتماعياً هو الاتحاد السياسي بينهم الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة أكثر فأكثر .

وقال مستشار الرئيس التركمانستاني: ان مقترح الرئيس في إقامة ملتقى اقتصادي بمشاركة الدول الخمس هو لتوحيد النشاط الاقتصادي بينهما والذي سينمي التعاون الجماعي.

يذكر أن تركمانستان ستستضيف ملتقى اقتصادياً الأول من نوعه للدول المطلة على بحر قزوين الهدف منه تبديل المنطقة الى منطقة سلام ومحبة، ومن المتوقع أن ينعقد بتاريخ ۱۱ آب أغسطس القادم في منطقة (اوازه) السياحية.