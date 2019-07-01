لندن تحدّد مطلع أكتوبر موعدا لاتخاذ قرار بشأن البريكست

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه سيتخذ في مطلع أكتوبر القرار بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يوم 31 من شهر أكتوبر، وذلك في حال توليه رئاسة الوزراء وإذا اتضح حينئذ عدم وجود أفق لموافقة البرلمان على اتفاق بهذا الشأن.

ويتنافس هنت مع بوريس جونسون على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الوزراء، وقال إن واجبه الديمقراطي يحتم عليه تنفيذ عملية الخروج في الوقت المحدد.

وقال هنت لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "الفرق بيني وبين بوريس ليس كبيرا كما يقول الناس".

وأضاف "في بداية أكتوبر، وإذا لم يكن هناك أفق للتوصل إلى اتفاق يمكن تمريره عبر البرلمان، حينذاك سأنفذ عملية الخروج في نهاية أكتوبر لأن هذا هو تعهدنا الديمقراطي للشعب البريطاني".