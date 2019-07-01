قال مديرعام الجمارك في محافظة فارس (جنوب البلاد): انه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي (بدأ منذ ۲۱ مارس ۲۰۱۹) بلغ حجم الصادرات عبر جمارك المحافظة إلى خارج البلاد، 67 ألفاً و487 طناً وبما يعادل الـ۹۳ مليوناً و368 ألفاً و652 دولاراً.

وأضاف رحيمي، الأحد، في تصريح لـ(إرنا): ان حجم الصادرات في محافظة فارس سجل زيادة بنسبة 51 بالمئة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لافتاً الى أهمية الجودة والنشاطات التسويقية لرجال الأعمال في تحقيق هذه الزيادة في مجال الصادرات. وتابع: إن السلع المصدرة من فارس الى خارج البلاد تضمنت منتجات الألبان ومعجون الطماطم والسوائل ودقيق القمح والحمضيات.

وبشأن الدول المستوردة لهذه المنتجات، أشار رحيمي الى كل من العراق وأفغانستان والإمارات وقطر والكويت وألمانيا والهند وتركيا وباكستان وعمان.

وفي السياق، قال المدير العام لمصلحة الجمارك في كرمانشاه (غرب البلاد): ان 485 من مختلف السلع تم تصديرها الى 20 بلداً في العالم عبر منافذ المحافظة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال خلیل حیدري، اليوم، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء فارس: انه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري (يبدأ في 21 آذار/ مارس) تم تصدير 609 ملايين دولار بزنة مليون و365 ألف طن عبر مصلحة الجمارك والأسواق الحدودية في محافظة كرمانشاه الى الخارج. وأضاف: ان هذه الكمية من الصادرات تدلل على زيادة في القيمة بنسبة 3 بالمئة وفي الوزن بنسبة 14 بالمئة.

ولفت حيدري إلى أن معظم الصادرات شملت منتجات الحديد والصلب والبرادات والألبان والأسمدة الكيميائية والمعدات المنزلية والمواد الغذائية والخضروات.