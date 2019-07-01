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رقم الخبر: 257048 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 17:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الأنسجة النانوية الإيرانية تصدر الى الدول العربية المجاورة

الأنسجة النانوية الإيرانية تصدر الى الدول العربية المجاورة

سلطنة عمان والعراق والكويت هي وجهات التصدير لواحدة من الشركات المصنعة للمنتجات النانوية الإيرانية في صناعة النسيج والتي تمكنت من تسويق منتجاتها في معرض تكنولوجيا النانو الحادي عشر.

شركة "كاسبين جوراب" هي أحدى الشركات المصنعة للمنتجات النانوية في صناعة النسيج، ونجحت في تصدير منتجاتها إلى سلطنة عمان والعراق والكويت.
وقال رحيم حجتي، الرئيس التنفيذي للشركة :  في العام الماضي،  تمكنا من تصدير منتجاتنا إلى العديد من البلدان المجاورة بمافيها العراق والكويت وسلطنة .
وأضاف حجتي حول استراتيجية الشركة في تطوير اسواقها الخارجية : المشاركة في المعارض هي واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية لشركة كاسبين لتسويق المنتجات. في معرض تكنولوجيا النانو الحادي عشر الذي أقيم العام الماضي، تمكنا من التفاوض مع زبائن من سلطنة عمان والكويت، مما أسفرت إلى تصدير منتجاتنا النانوية إلى هذين البلدين. لقد أرسلنا أيضا ممثلين للتسويق إلى العراق ونجحنا في تصدير منتجاتنا إلى العراق. لقد بذلنا أيضا جهودا لتوسيع السوق إلى بلدان أخرى، ولدينا خطط لذلك.
وقال  الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة لديها مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الجوارب المضادة للبكتيريا ، وملابس لحديثي الولادة والفوط ذات القدرة العالية على التخلص من أي دهون مع خصائص مضادة للجراثيم، مما يمنع تراكم الجراثيم حول الطفل والمناشف المضادة للبكتيريا بدرجة عالية وفائقة الامتصاص و السريع للمياه مما تؤدي الى نضارة البشرة ، وتمنع هذه المنشفة ذات القدرة المضادة للبكتيريا من انتشار البكتريا على الجلد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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