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رقم الخبر: 257047 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: عربيات  
المنامة ترضخ لضغوط دولية لإلغاء سحب جنسية 92 مواطنا

المنامة ترضخ لضغوط دولية لإلغاء سحب جنسية 92 مواطنا

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، بإلغاء سحب جنسية 92 مواطنا اتهموا بتشكيل حزب وذلك بعد ضغوط وانتقادات أطلقتها هيئات حقوقية دولية.

جاء ذلك بحسب ما أفاد مصدر قضائي، اليوم، لوكالة "فرانس برس"، وذلك عقب توجيه العديد من الانتقادات لدولة البحرين إزاء سحبها للجنسيات من مواطنيها.

وأصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مؤخراً، بياناً انتقدت فيه عمليات الاعتقال المستمرة بحق المعارضين وأحكام الإعدام التي تنفذ بحق من تسميهم متورطين بأعمال عنف إضافة إلى سحب الجنسيات من أكثر من 900 شخص لجرائم إرهاب مزعومة.

وفي أبريل الماضي، ألغت البحرين، أحكاماً بإسقاط جنسيتها صادرة بحق 551 متهماً، وذلك بعد ضغط وإبداء القلق من الأمم المتحدة ومنظمة دولية وحقوقية.

وكثفت السلطات محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية، وإصدار عقوبات قاسية بحق المعارضين تحت ذرائع تتعلق بالإرهاب، إلى جانب سحب الجنسية البحرينية عنهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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