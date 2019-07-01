الهند من أجمل الدول وهي أرض الأساطير القديمة، وتتميز بألوان الملابس الجميلة والمبهجة والأطعمة اللذيذة، وبعض الأشخاص لديهم حب تجاه مشاهدة الأفلام الهندية وتجربة الأطعمة المختلفة وارتداء الملابس، خاصة في المناسبات والاحتفالات، وأصبحت المهرجانات مشهورة ولها شعبية كبيرة بين السياح.

ويقرر بعض الأشخاص اختيار مواعيد السفر أثناء المهرجانات حسب كل دولة، ومشاهدة أغرب وأجمل المهرجانات لاختلافها من دولة إلى أخرى، وإذا كنت من محبي مشاهدة الاحتفالات وأجواء الهند الرائعة فتعرف على أكثر المهرجانات غير عادية في الهند وفقا لموقع .brainberries.com

مهرجان صحراء جايسالمر: يقام هذا المهرجان الغريب في مدينة جايسالمر على بعد 6 ساعات فقط من جودبور الشهيرة، ويضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنشطة الجمال والمسابقات الغريبة مثل مستر ديزرت (أطول وأروع شعر الوجه)، وبطولات ربط العمامة، ويعتبر هذا المهرجان واحدا من أكثر المهرجانات الغنية بالألوان والمتعة في الهند.

مهرجان ثيميثى: هو مهرجان غير عادي يتم الاحتفال به في ولاية تاميل نادو، حيث يمشي الناس على الفحم المحترق ولقد ذكرت القصة في ملحمة ماهابهاراتا الهندية.

مهرجان هميس: يقام هذا المهرجان في أغنى المعابد البوذية ويقوم بعض الأشخاص بارتداء الأقنعة والأزياء الغريبة والرقص.

مهرجان الألومبياد الريفي: يضم هذا المهرجان بعضا من أكثر المسابقات والعروض الغريبة يجتمع أكثر من 4000 مشارك لإظهار مهاراتهم في سباق العربات والرقص وشد الحبل، وسترى أيضا بعض الأنشطة المجنونة مثل الأشخاص الذين يسحبون السيارات بشعرهم ورفع الدارجات بأسنانهم.

مهرجان ناج بانشامي: تعتبر الثعابين مخلوقات مقدسة في الديانة الهندوسية وهناك مهرجان كامل مخصص لها فقط، ويتم وضع العشرات من الثعابين في أواني ويتجول الناس مع هذه الأواني والرقص وتشغيل الموسيقى، وفي نهاية المهرجان يتم تغذية الثعابين بالحليب.

مهرجان كارني ماتا: تعتبر الفئران من الحيوانات المقدسة في معبد كارني ماتا الذي يعد موطنا لآلاف الفئران، ويتم توفير المأوى والطعام لهم.