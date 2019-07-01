تتعالى في الفترة الأخيرة، الأصوات المنادية بالحفاظ على البيئة، وتقليل الاعتماد على البلاستيك المضر بالبيئة، والحفاظ على البيئة، للحفاظ على حياة شركائنا في الطبيعة.

وفي صورة محبطة، وموقف حزين، تم التقاط صورة لطائر أم، تغذي فرخها على (عقب سيجارة) على شاطئ بفلوريدا، ويبدو أن الأم كانت تبحث عن طعام لفرخها، فلم تجد إلا (بقايا السيجار) لإطعام طائرها الصغير.

التقطت كارين ماسون، المدافعة المتحمسة عن البيئة، سلسلة من الصور المروعة أثناء قضاء إجازتها في سان بطرسبرج بولاية فلوريدا، وفقا لما أكدته ديلي ميل البريطانية.

وتظهر في الصور الطائر الأم، تقف بجانب فرخها الصغير، فيما يمسك الطائر الصغير (عقب السيجارة) بفمه، ويجري مبتعدا، وما تزال السيجارة في فمه.

من غير المعروف ما إذا كان الطائر قد أكله بالفعل ولكن كارين تقول إنه كان يمكن أن يقتله، وقالت كارين، وهي من لارجو بولاية فلوريدا: (لا أعلم ما إذا كان الفرخ قد أكل فعليا أم لا)، آمل ألا يكون قد قتله، وتابعت :(هذه الطيور تتجمع لتعيش على شواطئ فلوريدا، لا توجد شواطئ في فلوريدا ليست مليئة بالناس، لذلك عليهم أن يحاولوا التعايش معنا ومع نفاياتنا).