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رقم الخبر: 257032 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 16:54 الاقسام: منوعات  
جريمة قتل بشعة لامرأة حامل في لندن.. والمولود بحالة حرجة

جريمة قتل بشعة لامرأة حامل في لندن.. والمولود بحالة حرجة

أعلنت الشرطة البريطانية أن امرأة حبلى، في شهرها الثامن تقريبا، قتلت طعنا في لندن يوم السبت، وإن مولودها يرقد في حالة حرجة.

واستدعيت الشرطة لموقع في جنوب لندن فجرا، حيث عثرت على المرأة البالغة من العمر 26عاما وهي مصابة. وتمت ولادة الطفل ونقل للمستشفى.

وألقت السلطات القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عاما للاشتباه به في القتل. وتقول بيانات رسمية إنه جرى تسجيل 285 حالة وفاة نتيجة طعن في إنجلترا وويلز العام الماضي، وهي أعلى نسبة منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 70 عاما.

 
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