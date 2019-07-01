تطرح دار مزادات (سوذبيز) في شهر يوليو/تموز المقبل، أشرطة فيديو نادرة، ترصد أول خطوات للإنسان على سطح القمر قبل 50 عاما.

ويقول صاحب اللقطات، غاري جورج، إنه اشترى أكثر من 1100 شريط فيديو، وقتما كان طالبا جامعيا، والتي يقال إنها التسجيل الأصلي الوحيد المتبقي لهذه اللحظة التاريخية، التي حدثت في 20 يوليو 1969، خلال مهمة (أبوللو 11)، وفقا لرويترز.

ومن المتوقع أن يجني (جورج) من وراء بيعه للأشرطة في المزاد ملايين الدولارات، وذلك بعدما اشترتها في مزاد أقامته الحكومة الأمريكية في عام 1976 بمبلغ 218 دولار فقط، والتي طرحتها وكالة (ناسا) للبيع وقتها من أجل تخفيض تكاليفها.

وهبطت البعثة الأمريكية (أبوللو 11) على سطح القمر يوم 20 يوليو عام 1969، وكانت تقل رائدي الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين.

وتنظم إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، سلسلة من الفعاليات للاحتفال بالذكرى الخمسين لهبوط الإنسان على سطح القمر.