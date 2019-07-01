نال الأمريكي تايلور فريتز لقبه الأول في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين بفوزه 6-3 و6-4 على مواطنه سام كويري في نهائي بطولة إيستبورن يوم السبت.

وفي ظهوره الثاني في مباراة نهائية بدأ فريتز المواجهة بقوة وكسر إرسال كويري الأول بدون خسارة أي نقطة.

وسيطر فريتز من عند الخط الخلفي بينما تحطمت آمال كويري بسبب الأخطاء السهلة في أوقات حاسمة في المباراة.

وكسر فريتز البالغ عمره 21 عاما إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية قبل أن يحسم الانتصار بضربة إرسال ساحقة بعد مرور أكثر من ساعة بقليل.

وسيأمل فريتز في نقل نجاحه إلى ويمبلدون حيث يستهل مشواره بها بمواجهة التشيكي توماس برديتش يوم الثلاثاء.

ويفتتح كويري، الذي خاص أول نهائي منذ نيويورك المفتوحة في 2018، طريقه في ويمبلدون ضد دومينيك تيم المصنف الرابع عالميا.