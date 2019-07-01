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رقم الخبر: 257024 تاريخ النشر: حزيران 30, 2019 الوقت: 16:50 الاقسام: رياضة  
ثلاثة أسباب وراء مستوى ميسي المخيب في كوبا أميركا 2019

ثلاثة أسباب وراء مستوى ميسي المخيب في كوبا أميركا 2019

ما زال ليونيل ميسي نجم برشلونة لم ينجو من الضغط والانتقادات رغم تأهل منتخب بلاده الأرجنتين إلى نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2019، وذلك بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر عليه خلال المباريات الأربعة التي شارك بها كأساسي.

صحيفة ماركا استعرضت 3 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في بطولة كوبا أميركا، لكن قبل ذلك نوهت أنه يمكن أن ينفجر بأي لحظة سواء في مباراة البرازيل أو في النهائي إن تأهل منتخب الأرجنتين، وجاءت الأسباب على النحو التالي:-

الملاعب في حالة سيئة. ميسي انتقد سوء أرضية ملاعب البرازيل التي تقام عليها المباريات في مناسبتين، كان آخرها يوم أمس بعد الفوز على فنزويلا، حيث أشار إلى أنه يجد صعوبة بالسيطرة على الكرة التي تتدحرج بطريقة غير طبيعية على حد وصفه.

بالطبع، ميسي لم يكن الوحيد الذي أشار إلى سوء أرضية الملاعب، وهو ليس المتضرر الوحيد أيضاً، فجميع اللاعبين والمنتخبات يعانون من نفس المشكلة، لكن الأمور تكون أصعب على نجم برشلونة بحكم أنه يستخدم مهارة الجري بالكرة في المقام الأول، وبالتالي فإن أهم نقطة قوة لديه أصبحت شبه معدومة في البطولة بسبب الملاعب.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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