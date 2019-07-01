يفضل البعض الصعود في المصعد الكهربائي بدلاً من الصعود على الدرج، وذلك للشعور بالتعب والإرهاق والتعرق، ولكن الذي لا يعلمه البعض أن هذا يعود بفوائد صحية عليهم، الفوائد الصحية للصعود على الدرج :

- يساعد الصعود على الدرج في الحماية من إرتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وإنسداد الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

- يساعد صعود الدرج أيضاً في تقوية العظام والعضلات وخاصة للنساء اللاتي يعملن في الوظائف المكتبية لأنهن أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أكثر من الرجال.

- صعود الدرج يساعد على حرق السعرات الحرارية، مما يحافظ على وزن صحي، وبالتالي الحفاظ على صحة الجسم وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

- يساعد تسلق السلالم على إنتاج الإندورفين وهي الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مما يعمل على تخفيف الشعور بالتوتر والإجهاد.

- وفقاً لمختلف الأبحاث، فأن تسلق السلالم يساعد على تحسين طاقة الإنسان، وتقوية جهاز المناعة مما يساعد على الوقاية من الأمراض المعدية، وكما يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري وإرتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام وأمراض القلب.