أعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم السبت، التعاقد مع الظهير الأيمن آرون وان بيساكا، قادمًا من كريستال بالاس.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد فإن اللاعب وقع على عقد يمتد إلى 5 مواسم مع بند لإضافة موسم آخر. وسبق أن ذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم وان بيساكا مقابل 50 مليون إسترليني، ليكون بذلك أغلى مدافع في تاريخ النادي.



وبهذه القيمة انضم المدافع الإنجليزي لقائمة أغلى 10 مدافعين في العالم، وهم كالتالي:



1. فيرجيل فان دايك:

مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، لا يزال يتصدر القائمة بعدما وقع للريدز في يناير 2017 قادماً من ساوثامتبون في صفقة قدرت بـ 85 مليون يورو.

2. لوكاس هيرنانديز:

يأتي ثانياً المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي صعد لهذا المركز بعدما فعل بايرن ميونخ هذا الصيف الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 80 مليون يورو.

3. إيمريك لابورت:

دفع مانشستر سيتي 65 مليون يورو نظير التوقيع مع المدافع الفرنسي إيمريك لابورت من أتلتيك بيلباو في يناير 2018 وهي قيمة كسر عقده مع النادي الباسكي.

4. بينجامين ميندي:

مدافع آخر في صفوق مانشستر سيتي يأتي رابعاً في القائمة وهو المدافع الفرنسي بينجامين ميندي الذي وقع معه النادي الإنجليزي من موناكو في عام 2017 مقابل 58 مليون يورو.

5. جون ستونز:

مدافع ثالث في القائمة من مانشستر سيتي يتصدر قائمة أغلى المدافعين في العالم وهو جون ستونز الذي كلف 66 مليون يورو لضمه من إيفرتون في عام 2016.

6. آرون وان بيساكا:

انضم المدافع الإنجليزي إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف في صفقة بقيمة 55 مليون يورو من كريستال بلاس.

7. كايل ووكر:

مدافع رابع في القائمة من مانشستر سيتي وهو كايل ووكر الذي كلف 53 مليون يورو لضمه من توتنهام في عام 2017.

8. ميليتاو:

مدافع ريال مدريد الجديد، البرتغالي إيدر ميليتاو، كلف النادي الإسباني 50 مليون يورو لضمه من بورتو البرتغالي هذا الصيف.

9. دافيد لويز:

انتقل ديفيد لويز من باريس سان جيرمان إلى تشيلسي عام 2016 مقابل 49.5 مليون يورو.

10. فيرلاند ميندي:

وقع فيرلاند ميندي لريال مدريد هذا الصيف قادماً من ليون الفرنسي في صفقة بقيمة 48 مليون يورو.