يحتاج مريض الضغط المرتفع لإتباع بعض النصائح لتجنب حدوث مضاعفات صحية فيما بعد، والتي منها الحفاظ على وزن مثالي وتناول الأدوية وغيرها من النصائح لمرضى الضغط المرتفع:

- تأكد أن ضغط الدم أقل من 140/90 مم زئبق، والتوجه للطبيب عند تجاوز 140 درجة.

- تناول دواء ارتفاع ضغط الدم، الذي وصفه الطبيب وذلك بشكل يومي، وفي حالة عدم حدوث نتائج إيجابية يجب التحدث مع الطبيب.

- يجب على مريض الضغط المرتفع الحفاظ على وزن صحي، لأن زيادة وزن الجسم، تزيد من خطر إرتفاع ضغط الدم.

- زيادة النشاط البدني، من خلال الحرص على ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة بشكل يومي.

- اختيار الأطعمة منخفضة الملح والصوديوم، لأن زيادة كمية الملح يتسبب في إرتفاع ضغط الدم، ولتجنب ذلك يجب قراءة ملصقات التغذية، وكما يفضل استخدم التوابل والأعشاب بدلاً من الملح.

- تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب وأطعمة الألبان قليلة الدسم.