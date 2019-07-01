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|رقم الخبر: 257013
|تاريخ النشر: حزيران 30, 2019
|الوقت: 16:57
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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6 نصائح لمرضى الضغط المرتفع
يحتاج مريض الضغط المرتفع لإتباع بعض النصائح لتجنب حدوث مضاعفات صحية فيما بعد، والتي منها الحفاظ على وزن مثالي وتناول الأدوية وغيرها من النصائح لمرضى الضغط المرتفع:
- تأكد أن ضغط الدم أقل من 140/90 مم زئبق، والتوجه للطبيب عند تجاوز 140 درجة.
- تناول دواء ارتفاع ضغط الدم، الذي وصفه الطبيب وذلك بشكل يومي، وفي حالة عدم حدوث نتائج إيجابية يجب التحدث مع الطبيب.
- يجب على مريض الضغط المرتفع الحفاظ على وزن صحي، لأن زيادة وزن الجسم، تزيد من خطر إرتفاع ضغط الدم.
- زيادة النشاط البدني، من خلال الحرص على ممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة بشكل يومي.
- اختيار الأطعمة منخفضة الملح والصوديوم، لأن زيادة كمية الملح يتسبب في إرتفاع ضغط الدم، ولتجنب ذلك يجب قراءة ملصقات التغذية، وكما يفضل استخدم التوابل والأعشاب بدلاً من الملح.
- تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب وأطعمة الألبان قليلة الدسم.
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