والافلام التي رشحت لنيل جوائز المهرجان هي:« كالبحر» (درياوار) للمخرج آرمين دانشور لنيل جائزة افضل انيميشن، «الذهبي» (زرين) للمخرج نيما نوراني لنيل جائزة أفضل فيلم قصير، «غلنسا» للمخرج ستار جمني غل لنيل جائزتي افضل ممثلة وافضل تصوير، و«كاتيوشا» للمخرج عليرضا عطشاني لنيل جوائز افضل اخراج وافضل سيناريو وافضل تصوير وافضل فيلم سينمائي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الثامن عشر من سبتمبر وستستمر حتى الحادي والعشرين منه في لوس انجلوس.