توجه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامين الى موسكو اليوم الأحد تلبية لدعوة من "فياتشيسلاف فلودين"، رئيس مجلس الدوما في الاتحاد الروسي، لحضور المنتدى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني.

وترأس "مسعود بزشكيان" وفد من أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية – الروسية في مجلس الشورى الاسلامي للمشاركة في الملتقى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني الذي يعقد لمدة ثلاثة أيام ( 1 الى 3 يوليو) بحضور رؤساء البرلمان والنواب البرلمانيين والخبراء من أكثر من 145 دولة ومنظمة برلمانية دولية من جميع أنحاء العالم.

وسيناقش المشاركون في المنتدى الدولي الثاني حول تطوير العمل البرلماني عدة محاور أهمها الأمن الدولي،حوار المشرعين من أجل السلم والاستقرار، النظام القانوني والتشريع في مجال الرقمنة التحديات والحلول، التعاون الدولي القيم الأساسية، والمؤسسات، دور االتشريعات في مجال محاربة الفقر واللامساواة، حرب وسائل الإعلام كيف نواجه الأخبار الكاذبة بالإضافة إلى دور الشباب في تطوير العمل البرلماني الخبرة والأولويات.

وسيجري نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي خلال هذه الزيارة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وبعض المسؤولين والبرلمانيين في روسيا لبحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات.

تجدر الإشارة إلى أن علي رضا رحيمي، عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإسلامي ويوسف داودي، عضو مجموعة الصداقة الإيرانية الروسية، يرافقان بزشكيان في زيارته الى موسكو.