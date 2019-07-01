يشارك فيلم «فيما بين» بإخراج علي يار راستي وفي آخر حضور دولي له في قسم بانوراما بالدورة الـ12 من مهرجان ficbueu الإسباني.

وتقام الدورة الـ12 من مهرجان ficbueu في الفترة 6 حتى 14 سبتمبر في العاصمة الإسباينة مدريد.

إلى ذلك تشارك 9 أفلام إيرانية في مهرجان KINOLIKBEZ السينمائي بروسيا.

وتشارك كل من أفلام «آر يو واليبال» للمخرج محمد بخشي، و«يرتعش البحر بموجة بموجة» للمخرج أمير غلامي و«۹۹۹۹۹۹۹۹۹» للمخرج كريم عظيمي، و«شخص واحد» و«سينك» للمخرجة محبوبة كلايي، و«الذكريات الماطرة» للمخرج مسعود قدسيه، و«أنظر إلي» للمخرج رضا مهرانفر، و«البرعم» للمخرج مهيار ماندكار و«الانقلاب» للمخرج أميرحسين رياحي في الدورة العاشرة بمهرجان فيلم KINOLIKBEZ السينمائي بروسيا.

وتقام هذه الدورة في الفترة 3 حتى 7 يوليو المقبل في مدينة سن بطرسبرغ الروسية.

هذا ويشارك فيلم «ورهرام» بسيناريو وإخراج مهدي كامراني راد في الدورة الثالثة من مهرجان هونغ كونغ لأفلام الأطفال.

واختارت لجنة المهرجان 20 فيلما من بين 1800 فيلم من 100 بلد، لتتنافس في هذه الدورة التي سوف تقام في الفترة 4 أغسطس حتى 1 سبتمبر من هذا العام.