تعتبر قرية «فنايي» الواقعة في مدينة «بروجرد» غربي ايران، بكل ما تمتلكه من معالم سياحية وطبيعية متعددة، إحدى الوجهات المميزة والممتعة للسياح.

قرية «فنايي» هي منطقة تحتوي على مختلف الإمكانات السياحية حيث تضم 10 قمم عالية وسهول وأشجار ضخمة وينابيع وأنهار غنية بالمياه العذبة.

«فنايي» هي من المناطق السياحية الطبيعية في «بروجرد» والتي تعتبر إحدى الوجهات السياحية في محافظة «لرستان» لما تمتلكه من ينابيع متعددة وجبال شاهقة وقلعة تاريخية وكهف.

وما يلفت الكثير من السياح في هذه المنطقة هو الغطاء النباتي الغني الذي ساعد على ظهور الأعشاب الطبية والغذائية مثل النعنع البري والبابونج والقتاد والقرنفل البري.

وتعتبر محافظة لرستان واحدة من أجمل المحافظات في إيران وما يميزها أن الفصول الأربعة تتجلى فيها بكل ما للكلمة من معنى ومناظرها الخلابة تسحر ناظري كل من يقصدها ناهيك عن أنها ذات تراث عريق وماض رافل بالأصالة والحضارة.

تبلغ مساحة هذه المحافظة 30 ألف كيلومتر تقريباً وتقع جنوب غربي إيران وإضافة إلى طبيعتها الغناء وتأريخها التليد تلك الجبال الشاهقة التي تعانق السحاب والتي تنحدر منها الشلالات الزاخرة بالمياه لتجري في أودية هي الغاية في الجمال، كما أن سهولها هي الجنان بعينها وأنهارها الجميلة الممتدة في جميع أكنافها تعلوها جسور جديدة وأثرية وتحيط بها غابات البلوط الخضراء التي لا نظير لها في العالم مما جعل هذه المحافظة قبلة للسائحين ومحبي الطبيعة.