* الشعب الفلسطيني بتضحياته الجسام ودماء شهدائه ثابت ومتجذر في أرضه * كلام وزير خارجية البحرين بأن (اسرائيل) وجدت لتبقى وهي جزء اصيل من المنطقة يدلل على ارادة خبيثة

جددت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار تأكيدها على أن مسيرات العودة ستتواصل، وستبقى متأججة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية كسلاح فعّال بيد شعبنا في سياق فضح جرائم الإحتلال والدفاع المستميت عن حقوقنا وثوابتنا، وإنهاء معاناة شعبنا وكسر الحصار المفروض عليه.

وأشادت الهيئة في ختام الجمعة الرابعة والستين من مسيرات العودة، التي خرجت تحت شعار (بوحدتنا نسقط المؤامرة) ببطولات وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وتثمن مشاركة جماهيرنا المتواصلة في فعاليات مسيرات العودة للأسبوع الرابع والستين، والتي تعكس إصراراه على مواجهة جرائم الاحتلال، وكل مشاريع التصفية والتآمر على شعبنا وحقوقه وأبرزها مؤتمر البحرين. فلقد أثبت شعبنا بتضحياته الجسام وبدماء شهدائه الطاهرة أنه ثابت ومتجذر في أرضه.

وحول ورشة البحرين، قالت الهيئة: إن ورشة العار في البحرين مثلّت خيانة صريحة وواضحة لدماء شعبنا الفلسطيني والعربي، وحلقة جديدة من حلقات السعي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة وترسيم التطبيع، وتطويع بعض الأنظمة العربية في خدمة مؤامرات الانقضاض على حقوقنا الوطنية.

واستنكرت الهيئة مشاركة الوفود العربية صغيرة أو كبيرة لما يحمله من إشارة سلبية تجاه القيم العربية والإنسانية، موجّهة في الوقت ذاته التحية لكل الدول التي قاطعت هذه الورشة ولا سيما لبنان والعراق.

وأبرقت بالتحية للبرلمان الكويتي الأصيل الذي عبّر عن أصالة موقف العروبة وشعب الكويت. برفضه لهذه الورشة. كما حيت الهيئة للأصوات العظيمة التي خرجت من البحرين ومن سوريا والعراق والمغرب العربي تدين الورشة المشبوهة.

وقالت الهيئة: “لتعلم الإدارة الأمريكية ومن دار في فلكها أن فلسطين كاملة موحدة من نهرها إلى بحرها وعاصمتها القدس ليست للبيع وأن الشعب العربي الفلسطيني هو من يدافع عن ترابها ومقدساتها، ولا يملك كائنا من كان حتى لو كان فلسطينيا تفويضا أو شرعية للتنازل عن ذرة من حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة.

وأضافت: “أن الدفع بجهود إستعادة الوحدة الوطنية والشراكة ضرورة وطنية ملحة، وشرط أساسي لصوغ الاستراتيجية الوطنية الموحدة من أجل إفشال مخططات التصفية، والتصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني على الأرض.

وفي السياق أشاد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ماهر مزهر ببطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني، مثمنا مشاركة الجماهير الفلسطينية المتواصلة في فعاليات مسيرات العودة للأسبوع الـ64، والتي تعكس الإصرار على مواجهة جرائم الاحتلال، وكل مشاريع التصفية والتآمر، وأبرزها مؤتمر البحرين.

وقال مزهر في اختتام فعاليات المسيرة: "لقد مثّلت ورشة العار في البحرين خيانة صريحة وواضحة لدماء شعبنا الفلسطيني والعربي، وحلقة جديدة من حلقات السعي لدمج الكيان الصهيوني في المنطقة وترسيم التطبيع، وتطويع بعض الأنظمة العربية في خدمة مؤامرات الانقضاض على حقوقنا الوطنية".

وأضاف: "في الوقت الذي ندين فيه بشدة حكومة البحرين على إستضافة هذه الورشة المتناقضة مع الموقف العربي التاريخي من القضية الفلسطينية فإننا نستنكر مشاركة الوفود العربية صغيرة او كبيرة لما تحمله من إشارة سلبية تجاه القيم العربية والإنسانية".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة الـ 65 التي ستحمل عنوان "بوحدتنا نسقط المؤامرة، رفضا لنتائج مؤتمر البحرين وللإعلان عن فشله وموته وفي إطار مقاومة صفقة القرن والتطبيع".

وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة د. خليل الحية أن حركته ستقف بكل قوة وحزم أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن كل من شارك في مؤتمر البحرين “سيندم”.

وقال الحية في تصريح له خلال مشاركته في جمعة (يسقط مؤتمر البحرين) في مخيم العودة شرق غزة ” سنقف بالمرصاد ونفشل هذه المشاريع التي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا، ومؤتمر البحرين حمل نذور فشله وولد ميتا وكل المؤشرات تدلل على أنه فشل بمن حضر، ولن تجد مخرجاته لا أرضا ولا سماء ولا شعبا ينفذها”.

وتابع الحية: ”عندما يخرج وزير خارجية البحرين ليقول إن (إسرائيل) وجدت لتبقى وهي جزء أصيل من المنطقة، هذا يدلل على أن هناك إرادة خبيثة تنطوي على هذه المؤتمرات، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية”.

وتابع: ”مؤتمر البحرين حضره من لا يحب الشعب الفلسطيني ويتآمر عليه، وكشف بمن حضره ونظمه واستضافه عن مكنوناته وماذا يريد لشعبنا، فبعض التصريحات التي خرجت من المشاركين تدلل أنه جاء لينهي القضية الفلسطينية”.

وأكد الحية أن حماس والشعب الفلسطيني سيتصدى لمثل هذه المؤامرات، وقال: ”ستبقى عيوننا وسواعدنا بالمرصاد لكل غادر ومتآمر على شعبنا وقضيتنا ومسرى نبينا، وسيجرون ذيول الخزي والعار، وسيندم كل من شارك في مؤتمر البحرين”.

وقدم الحية الشكر لكل من قاطع هذا المؤتمر من الجهات الرسمية العربية، وخص بالشكر الكويت الشقيقة حكومة وشعبا على ” موقفها الأصيل الشامخ”، مع كل الدول والشعوب التي رفضت المشاركة.

وفي ملف المصالحة الوطنية جدد القيادي في حماس خليل الحية الدعوة إلى المصالحة الوحدة، وقال: ”هذا الوقت هو الواجب للوحدة الوطنية ونأمل أن يغادر أبو مازن الاشتراطات المسبقة، ونحن أيدينا ممددوة لأي لقاء يضع استراتيجية لوحدة حقيقية قائمة على الشراكة، لنذهب لمواجهة كل التحديات”.

هذا وارتفع عدد المصابين من جراء إطلاق القوات الإسرائيلية، الجمعة، النار على المتظاهرين الفلسطينيين في بلدة العيسوية بالقدس إلى 80 إصابة.

وشنت القوات الإسرائيلية، فجر السبت، حملة اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت البلدة، عقب صلاة الجمعة، واندلعت مواجهات متفرقة في شوارع البلدة، أطلقت خلالها القوات الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتتواصل الاشتباكات في بلدة العيسوية منذ مساء الخميس، إثر مقتل الأسير المحرر الشاب، محمد عبيد (20 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي.

كما أصيب 9 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية في قرية كفر قدوم في الضفة الغربية، والتي رفعت شعارات منددة بالورشة الأميركية في المنامة، و"صفقة القرن".

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة فتى (17 عامًا) برصاصة مطاطية في الوجه، كما أصيب المصور الصحفي نضال شتية برصاصتين معدنيتين، و8 شبان آخرين.

وأكد شتيوي أن جنود الاحتلال إعتدوا على الصحفيين، وأطلقوا الرصاص في كل الاتجاهات، واقتحموا القرية ولاحقوا الشبان حتى محيط مسجد عمر بن الخطاب في الحارة الشرقية منها.

وفي رام الله، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية نعلين، غرب المدينة، والتي انطلقت عقب صلاة ظهر الجمعة، تنديداً بالورشة الأميركية في المنامة.

وحمل المتظاهرون العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بالمؤامرات التي تحاك ضد الحقوق الفلسطينية.

وفي نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات إختناق بالغاز المسيل للدموع، الجمعة، جراء إستهداف الاحتلال مسيرة سلمية في قرية عزموط.‎