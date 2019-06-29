أعلنت الخدمة الصحفية للخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني أن روسيا مستعدة لتوريد منظومة "إس-400" إلى إيران، ولكن حتى الأن لم تتلق طلبا بهذا الخصوص من طهران

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "نحن منفتحون للمفاوضات حول إرسال إس-400 "تريومف"، بما في ذلك إلى إيران. خصيصا أن هذه المنظومة ليست ضمن قيود مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر بتاريخ 20 يونيو 2015. ولكننا لم نتلق طلبا رسمياً من زملائنا حول هذا".

وأضافت أنه ليس بالأمر المستغرب أن الكثير من زملائنا يظهرون إهتمامهم بشكل كبير بهذه المنظومة".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، لـ "سبوتنيك": إن إيران، إذا لزم الأمر، ستجري محادثات مع روسيا حول إمكانية شراء "إس-400". فيما أشار نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف إلى أنه لم يتم إستلام طلب توريد إس-400 من إيران حتى الأن.

وتم تصميم منظومة "إس-400" لاعتراض أي هدف جوي مداها يصل إلى 400 كيلومتر. ووصف الجيش الصيني المنظومة الروسية بأنها الأفضل في العالم.