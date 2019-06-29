قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن عمل المنظمات في سوريا يجب أن يكون بموافقة الحكومة السورية.

ولفت الجعفري إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صفع القانون الدولي بالإعتراف بضم الجولان ودعم الإحتلال الإسرائيلي، مضيفاً واجب الموظفين الأمميين العمل بموجب الولاية الممنوحة لهم من قبل أعضاء مجلس الأمن.

كما أشار الجعفري إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخفق في نيل العضوية الأوروبية لينخرط في مشروع إرهابي كبير لتدمير سوريا.

من جهته، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فلاديمير سوفرانكوف إن جبهة النصرة في ادلب لا تزال تشن هجمات ضد القوات السورية والمدنيين وقاعدة حميميم، نافياً أن تكون بلاده تستهدف المدنيين في ادلب.

ولفت سوفرانكوف إلى أن إذا كانت النصرة بدّلت اسمها فإن أفعالها لم تتغير وهي لا تزال إرهابية، مضيفاً أن أطراف أستانة مصممون عن تطبيق الاتفاقات ولا سيما مذكرة التفاهم في سوتشي.

كما تمنى سوفرانكوف أن تساهم الدول الأخرى في محاربة الإرهاب بجدية من أجل احلال السلام في سوريا، مؤكداً أن أي خطط انفصالية في سوريا تتعارض مع كل القرارات الدولية.

ميدانياً بدأ الجيش السوري بتنفيذ ضربات تمهيدية لعملية عسكرية على مواقع جبهة النصرة في ريف حماة الشمالي وتحديداً على محور الجبين وتل ملح.

وأفاد مصدر محلي بأن اشتباكات وقعت بين الجيش السوري ومسلحي النصرة وجيش العزة وأن الجيش دمر إمدادات المسلحين في حصرايا والزكاة وأبو رعيدة والاربعين.

يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر المسلحين عن إرسال هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني تعزيزات لها إلى جبهات ريف حماة الشمالي.

بالتوازي، أعلن الجيش التركي قصف مواقع للجيش السوري كانت قد استهدفت نقطة مراقبة تركية في إدلب، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية. وتحدثت الأخيرة عن تحرك قوات تركية نحو الحدود.

وكانت أنقرة أعلنت مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين في هجوم بقذائف المورتر على موقع مراقبة لها في إدلب. وأعلنت استدعاء الملحق الروسي في أنقرة وإبلاغه أن الرد سيكون بأشد السبل واعتبرت أن الهجوم متعمد.

هذا ورداً على اعتداءاتها المتواصلة على قرى وبلدات ريف حماة وجهت وحدات الجيش العربي السوري ضربات صاروخية عنيفة على مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية على محوري قريتي الجبين تل ملح واللطامنة الزكاة بريف حماة الشمالي موقعة في صفوفها قتلى وخسائر بالعتاد.

وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش بدأت فجر السبت ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والراجمات على مواقع انتشار إرهابيي “جبهة النصرة” على محور قريتي الجبين تل ملح التي يتخذها إرهابيو “النصرة” منطلقاً لاعتداءاتهم المتكررة بالصواريخ على القرى والبلدات الآمنة بريف حماة.

واعتدت المجموعات الإرهابية خلال الأسابيع الماضية بمئات القذائف الصاروخية على قرى وبلدات ريف حماة ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين ووقوع دمار بممتلكات الأهالي ومنازلهم وفي الحقول الزراعية.

ولفت المراسل إلى أن استهدافات الجيش التي اتسمت بالكثافة النارية أسفرت عن تدمير تحصينات الإرهابيين وخطوطهم الدفاعية.

وعلى المحور الممتد من بلدة اللطامنة إلى قرى الزكاة وحصرايا وأبو رعيدة بالريف الشمالي دمرت وحدات الجيش برمايات مدفعية وصليات صاروخية مركزة بالراجمات إمدادات لإرهابيي “جبهة النصرة” وقضت على عدد منهم.