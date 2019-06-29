أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن المجلس يريد حكومة مدنية وكفاءات ومستقلين ترضي كافة أطياف الشعب يجري تشكيلها في أقرب وقت.

وقال حميدتي في خطاب أمام حشد من الجماهير السودانية في الخرطوم، السبت: "على الرغم من التفويض الذي حصل عليه المجلس من كل الشعب السوداني، إلا أنه يريد حكومة مدنية، حكومة كفاءات، وحكومة مستقلين، ونحن جاهزون لذلك الآن قبل غد، وهذا ليس كلام سياسة".

وشدد حميدتي: "ليس لدينا شخص محدد، الناس كلهم مثل بعضهم، نريد حكومة كفاءات، يهمها البلد ومصلحته، ولا نريد الفتن وكفى ما حدث"، لافتا "نحمد الله أن الفئة التي تقف الآن أمامي كلها شباب، ونريدكم في الشرطة، والجيش، والدعم السريع، والخدمة المدنية، بحسب شهاداتكم".

من جانب آخر كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، معلومات جديدة بشأن محاولتين انقلابيتين الأولى كانت في مرحلة التخطيط والأخرى على وشك التنفيذ.

كما أعلن رئيس المجلس العسكري أن إقالة النائب العام السابق كانت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وكشف البرهان معلومات جديدة عن محاولتين انقلابيتين، قال إن الأولى وراءها جهة سياسية حددت ضباطا يمثلونها في القوات المسلحة، وأنها كانت في طور التخطيط ووصفها بأنها ضعيفة.

أما الأخرى فكانت تضم ست خلايا تم تفكيكها وتوقيف ضباط متهمين والبحث عن آخرين، متهما جهات لم يسمها بأنها مازالت تسعى إلى الوصول الى السلطة بالقوة.