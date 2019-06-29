أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن المنطقة لا تحتمل أي تصعيد، فيما أشار إلى أن العراق ملتزم بالحياد الإيجابي في الأزمة بين طهران وواشنطن.

وقال الصحاف، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، الجمعة: "وزارة الخارجية ترى إمكانية إيجاد صيغ توافقية للتقاطع والتصعيد المعلن الآن، ويجب أن يمر هذا التقاطع الآن بين الطرفين ضمن صيغ توافقية تؤمن للأطراف مصالحها، وينعكس هذا التأمين للمصالح على أمن واستقرار المنطقة، لأن كل الأطراف يدركون أن المنطقة لا تحتمل أي تصعيد وأن المنطقة أخذت تتعافى من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي".

وأضاف "نحن ننتهج رؤية معتدلة ومتوازنة مفادها أننا ندعم مسارات الاستقرار والتوازن والجهود المفضية والمؤدية إلى ذلك"، لافتا إلى أن "العراق يتمتع بعلاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك يحظى بعلاقة استراتيجية وتاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجارة".

وأكد أن هذا الموقع يتيح للعراق أن يكون منصة لرسائل مرنة ومتوازنة بهدف أمن واستقرار المنطقة، ونحن في إطار هذا التصعيد ملتزمون بالحياد الإيجابي.

في السياق أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، أن العراق هو الدولة الأكثر تجربة وعبرة من مآسي الحروب، فيما رأى أن التعقيد الأخطر هو ما يحصل من انقسامات وتمزقات وتخندق في المنطقة وبما ينذر بالكثير الذي لا تحمَد عقباه.

وقال صالح في كلمة القاها في احتفالية اقيمت، السبت، بفندق الرشيد في بغداد، بمناسبة ذكرى ثورة العشرين ، إن "العراق بموقعه الاعتباري المهم، كدولة قادرة على التوازن وعلى الإسهام بحفظ الأمن الاقليمي، والعملِ على الحيلولة دون تطور النزاعات الى حروب اخرى"، مشدداً على ان "التحدي الكبير أمامنا، كعراقيين في قيادة الدولة العراقية وكسياسيين في قواها السياسية المختلفة، وكشعب، هو في مدى النجاح الذي يمكن أن نحققَّه بالحفاظ على العراق".

وتابع، "نحن، في المنطقة الدولة، الأكثر تجربة وعبرة من مآسي الحرب، ما مررنا به يكفي لتحميلِنا مسؤولية أن نكون مُسهمين أساسيين من أجل السلام والعدلِ والصداقة والتعاون ما بين الشعوب والأمم والدول في منطقتنا والعالم"، مؤكداً ان "ما عاشه شعبنا وبلدنا من ويلات الحروبِ وكوارثها، وما زلنا نعيشه، يفرض علينا قول: لا، للحرب، وأن نركز كلَ جهودنا وعلاقاتنا وتفاهمنا مع الأصدقاء والأشقاء والجيران حتى نتفادى مصير الحرب سواءٌ بحفظ بلدِنا أو بحفظ جوارنا واشقاؤنا واصدقاؤنا"حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

في سياق آخر اقتحم متظاهرون غاضبون من استضافة البحرين للورشة الاقتصادية المرتبطة بـ"صفقة القرن" في المنامة السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، وهم يحملون العلم الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية أن التظاهرة أمام السفارة البحرينية جاءت رفضاً لصفقة القرن وورشة المنامة، وأن المتظاهرين تجاوزوا الحاجز الأمني ثم اعتلوا سياج مبنى السفارة وهم يرفعون علم فلسطين.

وقامت قوة أمنية عراقية بحماية السفارة البحرينية بعد اقتحامها من قبل متظاهرين.

من جانبها أصدرت الحكومة العراقية بياناً أكدت فيه "رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها". وقال البيان إن "بغداد جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الأعمال". وأضافت أن "الأجهزة الامنية اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراج المتظاهرين من السفارة".

*مقتل وإصابة 9 من عناصر الدفاع المدني بحريق "المشراق"

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، مقتل وإصابة 9 من عناصر الدفاع المدني بحريق "المشراق" في محافظة نينوى شمال البلاد.

وقال معن، الجمعة، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إبعاد خطر النيران عن المخزون الاستراتيجي للكبريت النقي، الذي يبلغ ملايين الأطنان من جبال الكبريت القريبة من موقع الحادث.

وأضاف معن "على مدى أكثر من 48 ساعة متواصلة وعمل جاد، قدمت فرق الدفاع المدني ملحمة بطولية لمواجهة نيران وحمم الكبريت المشتعلة داخل حقول كبريت المشراق في محافظة نينوى"، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني أبعدت خطر النار عن الخزين الاستراتيجي للكبريت النقي، الذي يبلغ ملايين الأطنان".