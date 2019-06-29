*الخارجية اليمنية: المجزرة التي ارتكبها التحالف السعودي انتهاك للقيم الإنسانية *استعادة مواقع ومصرع وجرح عشرات المرتزقة في الضالع

استشهد 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال، عصر الجمعة، في جريمة جديدة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا في محافظة تعز.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزل المواطن عبدالقوي الكندي في منطقة ورزان بمديرية خدير ما أدى إلى استشهاد 8 من أفراد اسرته بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية.

وأشار المصدر إلى أن الحصيلة النهائية للجريمة مرشحة للارتفاع حيث لا زالت فرق الإنقاذ تنتشل جثث الضحايا من تحت ركام المنزل المستهدف.

وكان طيران العدوان قد ارتكب خلال شهر مايو الماضي جريمة بحق المواطنين إثر استهدافه محطة وقود في مديرية ماوية راح ضحيتها 9 شهداء بينهم أطفال.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات في ظل صمت دولي مخز.

في السياق أدان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام جريمة طيران العدوان بحق أسرة مواطن في مديرية خدير بتعز الجمعة، والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقال عبد السلام في تغريدة له مساء الجمعة" جريمة تعز التي ارتكبها طيران العدوان وأدت لوقوع عدد من الشهداء والجرحى تعتبر استمرارًا للنهج الدموي العدواني في استهداف بيوت المدنيين".

وأشار رئيس الوفد الوطني الى أن أشلاء الأطفال والنساء اليمنيين ليست ما يدفع بعض الأطراف الدولية لإيقاف بيع الاسلحة للدول المعتدية وإنما تنظر لها كوسيلة للربح والتجارة.

وأكد عبدالسلام أن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا اليمني إلا صمودًا وصبرًا وعزيمة في مواجهة المعتدي والرد عليه بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي باستهدافه منزلا في منطقة ورزان بمديرية خدير بمحافظة تعز والتي أدت لاستشهاد 8 يمنيين بينهم أطفال ونساء انتهاك سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بالخارجية اليمنية قوله السبت إن هذه الجريمة في تعز “تعد انتهاكا سافراً لكل المواثيق والقوانين الدولية والقيم والأعراف الإنسانية”.

وأدان المصدر استمرار العدوان السعودي باستهداف المدنيين الآمنين داعيا إلى وقف جرائمه.

وأشار المصدر إلى أنه بالرغم من دخول العدوان عامه الخامس إلا أن الشعب اليمني مستمر في صموده بمواجهة آلة الحرب لتحالف العدوان.

من جهة اخرى استعاد الجيش واللجان الشعبية، السبت، عدة مواقع لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الضالع بعملية هجومية واسعة وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية عسكرية واسعة تكللت باستعادة عدة مواقع بمديرية قعطبة الضالع.

وأكد المصدر أن العملية الهجومية خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، قبل أن يفر من تبقى منهم أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية.

وكانت صاروخية الجيش واللجان الشعبية قد أطلقت، الجمعة، صاروخي كاتيوشا على تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة قعطبة ما أسفر عن سقوط قتلى بصفوفهم.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا، الخميس، زحفا للمرتزقة في جبهة قعطبة ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم بينهم قيادات وأسر عدد آخر وفرار من تبقى منهم.

بموازاة ذلك لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، السبت، مصرعهم وجرح عدد آخر بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الساقية محافظة الجوف.

وكان عدد من مرتزقة العدوان قد لاقوا مصرعهم وجرح آخرون، الجمعة، إثر قصف مدفعي طال تجمعاتهم في جبهة صبرين التابعة لمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال.

إلى ذلك استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية، الجمعة، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في عسير وكبدتهم خسائر في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري أن صاروخية الجيش واللجان أطلقت صاروخ "زلزال1" على تجمعات للمرتزقة غربي مجازة محققةً ضربات موفقة.واكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة ونشوب حريق كبير في المكان.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان قصفت تجمعات للمرتزقة في مجازة الشرقية وحققت إصابات مسددة.

يذكر أن القوة الصاروخية أطلقت الخميس، صاروخ "زلزال١" على تجمع لمرتزقة الجيش السعودي في الربوعة بعسير وحققت إصابات في صفوفهم.