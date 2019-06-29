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رقم الخبر: 256961 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
ولي العهد المغربي يدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

ولي العهد المغربي يدشن أكبر ميناء في البحر المتوسط وأفريقيا

أشرف ولي العهد المغربي، الأمير الحسن، على إطلاق العمل بميناء طنجة المتوسط 2، وهو منصة تمكن من جعله الأكبر في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.

وسيدعم هذا الميناء الجديد، الذي يضم محطتين للحاويات بقدرة استيعابية إضافية تبلغ 6 ملايين حاوية "اي في بي"، موقع المركب المينائي طنجة المتوسط كقطب مرجعي بإفريقيا والعالم، من حيث التدفقات اللوجيستية والتجارة الدولية، لتتجاوز قدرته الإستيعابية 9 ملايين حاوية.

واستطاع ميناء طنجة المتوسط، ربط المغرب بـ77 دولة و186 ميناء، مساهما بذلك في تموقع المملكة على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء بها من المركز الـ83 إلى المركز الـ17 في ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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