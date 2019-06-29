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رقم الخبر: 256960 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 19:19 الاقسام: عربيات  
قوات حفتر: سنضرب السفن والمصالح التركية في ليبيا

قوات حفتر: سنضرب السفن والمصالح التركية في ليبيا

أعلن أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر إن قوات الجيش ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وتمنع السفن التركية من الرسو في البلاد.

وأوضح المسماري في بيان أنّ الأوامر صدرت "للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".

وأضاف "تُعتبر الشركات والمقرّات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلّحة رداً على هذا العدوان، ويتم ايقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية".

واتّهم أنقرة بالتدخّل "في المعركة مباشرةً: بجنودها وطائراتها وسفنها"، ووفقًا له، فإنّ إمدادات من الأسلحة والذخيرة تصل مباشرة إلى قوات حكومة الوفاق الوطني عبر البحر المتوسط.

وشدد على أن ”أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس ستتعامل معها الطائرات الحربية“،وقال أيضا إن قوات الجيش الوطني ستهاجم أي وجود عسكري تركي دون أن يدلي بتفاصيل.

واتّهم المتحدث خصوصا تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية للمشير في معاركه جنوب العاصمة.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
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