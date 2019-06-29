ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن الولايات المتحدة نقلت "نحو عشرة" مقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-22 إلى قطر كرد فعل على "التهديد المتزايد للقوات الأمريكية في المنطقة من إيران".

ووفقا للوكالة، تم نقل المقاتلات إلى منطقة المسؤولية التشغيلية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) ، والتي تشمل بشكل أساسي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وكان مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي جون بولتون، قال في 5 مايو، إن الولايات المتحدة سترسل مجموعة هجومية بحرية بقيادة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ومجموعة قاذفات تكتيكية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية كإشارة للسلطات الإيرانية. وأُعلن لاحقًا أن بطارية باتريوت وسفينة النقل العسكرية يو إس إس أرلينغتون ستنضم إلى هذه المجموعة.

وأعلن البنتاغون أن هذه الخطوة هي "رد على أدلة على زيادة استعداد إيران للقيام بعمليات هجومية ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية".

وأكدت واشنطن أنها لا تسعى إلى صراع مع إيران، ولكنها مستعدة لحماية القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.