أثار التفجيران اللذان هزا العاصمة التونسية، الخميس، خشية كبيرة في البلاد بشأن الموسم السياحي، لاسيما أن الهجومين وقعا، في بداية الصيف، وفيما كان القطاع يتعافى من سنوات الإرهاب العجاف.

وشهدت تونس، الخميس، تفجيرين انتحاريين تبناهما تنظيم داعش، واستهدف التفجير الأول سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى مصرع رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلا أمن و3 مدنيين).

واستهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية في العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن ارتقاء شهيدين من القوى الأمنية وسقوط 9 جرحى في تفجير انتحاري استهدف شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية. وأعلنت حالة الطوارئ بمستشفيات العاصمة التونسية لإسعاف الجرحى. وأوضحت الوزارة أن المعلومات تفيد أن الانفجار وقع قرب السفارة الفرنسية، وفرضت القوى الأمنية طوقاً أمنياً حول مكان التفجير وعلقّت حركة السير في شارع الحبيب بورقيبة.

من جهتها، تحدثت مراسلة الميادين عن محاولة الإرهابي دخول مقر مكافحة الإرهاب، حيث فجّر نفسه بعد ان انكشف أمره، كاشفةً أن التحقيقات لم تتوصل حتى الساعة إلى معرفة المسؤولين عن التفجيرين وسط إصرار أمني وشعبي على استئصال الإرهاب.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تعرّض محطة الإرسال الاذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى اطلاق نار.