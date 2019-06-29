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رقم الخبر: 256957 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: سياسة  
ممثلو الاتحاد الأوروبي تفقدوا بؤر عواصف الغبار والأتربة في شرق الأهواز

ممثلو الاتحاد الأوروبي تفقدوا بؤر عواصف الغبار والأتربة في شرق الأهواز

زار وفد من الاتحاد الأوروبي مؤلفًا من خمسة أعضاء اليوم السبت محافظة خوزستان (جنوب) لإستكشاف طرق جديدة لنقل المعلومات والتكنولوجيا في مجال البيئة ومن بؤر عواصف الغبار والاتربة شرق مدينة اهواز ومختبرات مراقبة جودة الهواء لدائرة حماية البيئة في خوزستان.

وقال مساعد مدير إدارة البيئة البحرية والاهوار التابعة للمؤسسة  احمد لاهیجان زاده، على هامش الزيارة في مقابلة مع مراسل إرنا في اهواز: عقب الاتفاق الموقع عام 2017 بين إيران والاتحاد الأوروبي، تقرر نقل المعرفة من الدول الأوروبية و الاتحاد الاوروبي في مجال البيئة والمياه إلى إيران، وتبادل المعلومات والمعرفة بهذا الشأن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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