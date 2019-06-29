طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ترامب: ولي العهد السعودي لم يُتهم مباشرة في الجريمة

وقال أردوغان، في ختام قمة مجموعة العشرين السبت في أوساكا اليابانية، "لم ألتق ابن سلمان خلال قمة العشرين".

وأضاف أردوغان "الأشخاص الـ15 الذين جاءوا إلى تركيا هم المسؤولين عن مقتل خاشقجي".

وتابع "ولي العهد ابن سلمان هو من عليه كشف ملابسات مقتل خاشقجي، فلا جدوى من البحث عن الجناة في مكان آخر". وتابع الرئيس التركي "الإجراءات القضائية بشأن مقتل خاشقجي يجب أن تكون في تركيا".

في السياق أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن غضبه واستيائه البالغ إزاء مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال ترامب "أنا غاضب للغاية وغير سعيد بشأن مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، ولكن التحقيقات جارية".

وأضاف، بحسب وكالة "فرانس برس"، "لم يوجه أحد أصابع الاتهام مباشرة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".