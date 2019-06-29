الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا مؤمنة بالكامل أكدت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، السبت، استمرارها في إجراءات تحصين الحدود العراقية السورية في المناطق الغربية، مشيرة إلى ان الحدود المشتركة مؤمنة بشكل تام منذ عدة اشهر.