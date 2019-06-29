|رقم الخبر: 256955
|تاريخ النشر: حزيران 29, 2019
|الوقت: 17:18
|الاقسام: عربيات
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الجيش العراقي: حدودنا مع سوريا مؤمنة بالكامل
أكدت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، السبت، استمرارها في إجراءات تحصين الحدود العراقية السورية في المناطق الغربية، مشيرة إلى ان الحدود المشتركة مؤمنة بشكل تام منذ عدة اشهر.
وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول في تصريح لـ/المعلومة/ إن “العمليات المشتركة مستمرة في اجراءات من اجل تحصين الحدود السورية العراقية”.
وأضاف: ان “إنشاء السواتر وإنشاء الكاميرات المراقبة والأبراج ونشر الأسلاك الشائكة وتعزيز التحصينات الترابية هي مهمة لحفظ الامن ومنع تسلل العناصر الإرهابية باتجاه العراق”.
وأوضح رسول: أن “ القوات الأمنية لم ترصد أي خرق امني منذ عدة أشهر بعد تحصين الحدود وتطهير المناطق الصحراوية المحاذية لسوريا”.
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