إعتبر وزير الصناعة والتعدين والتجارة، في بيان بمناسبة اليوم الوطني للصناعة والمناجم، ان زيادة الإنتاج والصادرات في أولويات برنامج الوزارة.

وهنأ رضا رحماني هذا اليوم الذي يصادف الأول من يوليو، الحرفيين وعمال المناجم والمنتجين، شارحاً بعض السياسات التنفيذية لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة لتحقيق طفرة في الإنتاج. وأضاف: ان تطوير الصادرات غير النفطية، خاصة مع التركيز على البلدان المجاورة مع تعزيز مزايا البلاد، بحاجة في الظروف الحالية الى جهد متواصل من قبل المعنيين والمنتجين والحرفيين ورجال الأعمال وجميع اللاعبين في اقتصاد البلاد، لتتبوأ الصادرات غير النفطية في الوقت الحالي مكانة لائقة بها أكثر من أي وقت مضى.

وقال رحماني: ان تنمية الصادرات من المنتجات غير النفطية وزيادة حجم وتنويع منتجات التصدير (السلع والخدمات) للبلدان الهدف، وتمكين وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع عقود تبادل السلع بالسلع لتبادل البضائع المستوردة والمصدرة من بين أهم برامج وزارة الصناعة.

وأوضح وزير الصناعة بشأن تطوير صناعة المناجم والمعادن: ان من أهم الأولويات هي تنفيذ خارطة الطريق للصناعات التعدينية والمعدنية بهدف تحديد مزايا وإمكانات صناعات التعدين والمعادن وتنفيذ مشروع تطوير أنشطة الاستكشاف وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتفعيل وتطوير المناجم الصغيرة إلى 150 منجماً وتنفيذ مشروع إكمال سلسلة القيمة للمعادن الأساسية (الصلب والنحاس والألمنيوم) وتجهيز المناجم وتحديثها في البلاد، من أهم الأولويات.

تدشين 13 مشروع صناعي

وفي السياق، قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة جيلان (شمال ايران): انه تزامناً مع عشرة الصناعة والتعدين والتجارة تم تدشين ۱۳ مشروعاً صناعياً وتعدينياً في المحافظة.

وبيّن فرهاد دلق بوش، الخميس، انه تزامناً مع عشرة الصناعة (۲۲ حزيران/ يونيو إلى ۱ تموز/ يوليو) تم تدشين ۱۳ مشروعاً صناعياً وتعدينياً في المحافظة باستثمارات بلغت 904 مليارات تومان (الدولار يساوي 4200 تومان) وتوفير 464 فرصة عمل. واعتبر دلق بوش محافظة جيلان بوابة ايران للتصدير الى أوروبا، وقال: شهدت صادرات المحافظة خلال العام الحالي نمواً بمقدار ۹% مقارنة بمثيلتها من العام الماضي .

سبع مدن صناعية ناشطة

إلى ذلك، قال مساعد التخطيط في منظمة الصناعات الخفيفة والمدن الصناعية الايرانية: يوجد في ايران سبع مدن ناشطة في مجال التقنيات الهدف منها الارتقاء بالصناعات المحلية كماً وكيفاً .

واعتبر محمدعلي عزيزمحمدي، الخميس، خلال تفقده مدينة كاسبين الصناعية في قزوين (غرب طهران) تنمية المدن التقنية وتطويرها وكذلك تنمية الصناعات الخفيفة من أولويات البلاد، معرباً عن أمله بأن يتم تشييد مدن صناعية وتقنية في جميع محافظات البلاد لتنمية الصناعات في جميع المجالات. وأعلن عزيزمحمدي عن وجود 992 حياً صناعياً في جميع أنحاء البلاد و۸۱۲ حياً آخر قيد الإنشاء.

مليار دولار لتطوير قطاع صناعة السيارات

هذا وأعلن رئيس الهيئة التنفيذية لصندوق التنمية الوطنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه تم تخصيص مليار دولار العام الماضي لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات.

وفي حديثه خلال اجتماع مجموعة العمل لرفع عقبات الإنتاج والاقتصاد المقاوم بمحافظة ألبرز (غرب طهران)، قال مرتضى شهيدزادة: قام صندوق التنمية الوطنية بتخصيص 60 تريليون تومان منذ عام 2015 وحتى الآن للمشاريع الزراعية والصناعة والمناجم والشركات المعرفية ومختلف المنتجات. وأضاف: تم ايجاد هذا الصندوق (صندوق التنمية الوطنية) تلبية لإيعاز قائد الثورة وبهدف تحويل جانب من الموارد الى ثروات دائمية، وصيانة حصة الأجيال القادمة من موارد النفط والغاز، ودعم المشاريع القادرة على المساهمة في تحقيق مزيد من التنمية للبلاد. وتابع: اليوم وإذ تواجه البلاد ظروفاً بما فيها الحظر، فانه ينبغي للقطاع الخاص أن يتمكن من المضي قدماً في حركة متنامية، وفي الحقيقة يجب أن تكون التحديات والمشكلات أقل أمام هذا القطاع.

وبيّن شهيدزادة انه في العام الماضي تم تخصيص مليار دولار من قبل هيئة أمناء صندوق التنمية الوطنية لتنمية أسطول صناعة السيارات؛ مضيفاً: تم إبرام إتفاقيات مع منظمة السياحة بهدف إنشاء وتجهيز الفنادق التابعة للقطاع الخاص.