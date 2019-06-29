أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، الجمعة، ان البرنامج الروسي-الإيراني "النفط مقابل السلع" يعمل وبنجاح، ومن المهم أن الدولتين تجنبتا الارتباط بالدولار.

وقال ريابكوف للصحفيين، عقب اجتماع لجنة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في فيينا: "إذا تحدثنا عن مخطط (النفط مقابل السلع)، فعلينا أن ندرك أن سوق المواد الهيدروكربونية أصبح متوازناً بما فيه الكفاية، ولذلك من الصعب بيع كميات زائدة.. هناك بعض المسائل المتعلقة بالتخفيضات والأسعار؛ وعلى أي حال، فان هذا المخطط يعمل أيضاً، ووفق كل المعايير، هو مخطط تبادلي، والأهم في هذا المخطط إننا نبتعد عن التهديد المستمر المتمثل في الوقوع تحت رحمة الإجراءات الأمريكية الإدارية للحد من معاملات الدولار؛ وبشكل عام، فان الإدراك العام لضرورة الحماية من الدولار يتغلغل بشكل متزايد في المجتمع الدولي". وأضاف: "نحن نعمل مع إيران منذ فترة طويلة وبشكل وثيق للغاية في جميع الاتجاهات، وخاصة في إطار التعاون العملي في المجال النووي.. نحن نتقدم كثيراً على جميع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وبخصوص دعمنا السياسي للحفاظ بشكل كامل على خطة العمل الشاملة المشتركة وضرورة الإبقاء عليها، فهذه حقيقة لا جدال فيها."

وأشار ريابكوف إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية وإيران آخذ في الإزدياد، وأنه لدى الدولتين عدد من المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة، والنقل بالسكك الحديد، وتوريد المنتجات الزراعية.

إلى ذلك، أعلن رئيس مؤسسة الطب البيطري في آستارا (شمال البلاد) عن تصدير 739 طناً من مشتقات الألبان إلى روسيا عبر ميناء المدينة الواقعة في محافظة كيلان خلال شهر.

وقال حبيب بني رستم، في تصريح أدلى به لمراسل وكالة فارس في آستارا: إن إجمالي صادرات مشتقات الألبان بلغ 739 ألفاً و477 كيلوغراماً، مشيراً إلى أن المنتجات المصدرة شملت الجبن والحليب والقشطة، فضلاً عن 24 ألف كيلوغرام من الأسماك ومعظمها من السلمون المرقط. وأضاف: ان عملية التصدير تمت بإشراف مباشر من المؤسسة المذكورة وفق المواصفات الصحية.

ولفت بني رستم إلى أن قيمة السلع المصدرة الى روسيا من المحافظة المذكورة بلغت نحو مليون دولار خلال شهر واحد.