وعلى هامش الزيارة التفقدية للمدير التنفيذي للشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية الى شركة (عظيم كستر هرمز) لبناء السفن، قال إسماعيل صادقي للمراسلين: منذ العام الماضي بدأنا خطة مشتركة مع الشركة الوطنية للناقلات الايرانية، وتقرر أن نقوم بالتدريج بتصليح وإعادة تأهيل ناقلات النفط، وأن نعمل بنحو لنتمكن بعد 6 أو 7 خطوات، أن نصل الى مرحلة نتمكن فيها من تصليح الناقلات العملاقة وتأهيلها.. ولتحقيق هذا الهدف بدأنا من السفن الأصغر، ثم ناقلة نفط وبعدها ناقلة غاز مسال LPG، وبعد ذلك دخلنا في مرحلة تصليح سفن بطاقة شحن 100 ألف طن. وأضاف: بدأنا اليوم بعمليات تصليح هذه السفينة بطاقة شحن 320 ألف طن، وسيتم إنجازه في غضون 22 يوماً.

وأردف صادقي: ان جميع عمليات التصليح التي تحتاجها السفن ننفذها داخل البلاد، وقد وفرنا إمكانية تصليح المحرك الرئيسي والمولدات وأنظمة الملاحة وأنظمة الكهرباء، وكذلك ترميم الهيكل الخارجي ومد الأنابيب بشكل تام داخل البلاد وبالاستفادة من القدرات المحلية، وقال: نعد في مجمع بناء السفن أن لا نسمح بتوقف حتى واحدة من السفن الايرانية عن العمل بسبب المشكلات الفنية؛ مبيناً: نحن لسنا بحاجة الى الالتفاف على الحظر، فلدينا مساراتنا الخاصة لتلبية احتياجاتنا.. علماً أننا في وضع أفضل من الدول المطلة على الخليج الفارسي من حيث تكلفة تصليح السفن والوقت اللازم ونوعية أداء العمليات.