قال سفير الجمهورية الاسلامية في كابول: ان أفغانستان تقوم بتصدير الفواكه الطازجة والمجففة المنتجة في مزارعها الى دول العالم عبر ميناء جابهار الايراني في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

وأضاف محمد رضا بهرامي، الجمعة، خلال اجتماع لنشطاء الاقتصاد في جابهار: ان الفرص الاستثمارية والمزايا التجارية والاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة جعلت منها مكاناً شيقاً للتجار والمستثمرين الأفغان للتواجد فيها أكثر فأكثر، معرباً عن سعادته لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين .

وقال بهرامي: من مزايا جابهار المهمة هي إستثنائها من الحظر المفروض على ترانزيت البضائع من أفغانستان الى دول العالم، وكذلك حركة الملاحة التجارية المنتظمة فيها من موانئ الخليج الفارسي .وأشار الى تصدير شحنة من الفواكه الطازجة والمجففة المنتجة في أفغانستان عبر ميناء جابهار الى دول العالم، وقال: ان الميناء فرصة للتجار الأفغان لمزاولة نشاطاتهم التجارية عبره وذلك لقربه وموقعه الاستراتيجي.