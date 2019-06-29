أعلن مساعد وزير الطريق وبناء المدن الايراني، بأن هنالك 27 محطة حدودية في البلاد ناشطة في الوقت الحاضر حيث وفرت الكثير من فرص العمل في هذه المناطق.

وقال عبدالهاشم حسن نيا، الجمعة، في تصريح له خلال زيارته الى مدينة تايباد وتفقده محطة دوغارون الحدودية التابعة لمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق): ان التبادل التجاري الحدودي وعبور المسافرين وترانزيت السلع يعد أحد المؤشرات الرئيسية للتواصل بين الدول المجاورة .

واعتبر حسن نيا معبر بازركان الحدودي في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب) أحد المعابر الرئيسية للبلاد ويعد بوابة ايران الى أوروبا عن طريق تركيا .وأضاف: ان محافظة آذربايجان الغربية بإمكانها أن تكون مؤثرة في التبادل التجاري نظراً لكونها متاخمة لثلاث دول أخرى.

وأعلن حسن نيا عن تدشين محطة رازي الحدودية الجديدة، وقال: ان محطة رازي الحدودية الجديدة بصفتها أحد معابر الدخول والخروج الى تركيا تحظى بأهمية خاصة لدورها الأساسي في التبادل الاقتصادي.

وفي السياق، قال مديرعام جمارك آستارا: انه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي تم تصدير 166 ألف طن من السلع غير النفطية بمبلغ ۸۳ مليون دولار عبر جمارك آستارا الى الخارج.

وأضاف رسول أميدي، الخميس، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان هذه السلع غير النفطية شملت المنتجات الزراعية والكيمياوية والمعدنية والحديدية والغذائية والبلاستيك والإسمنت والمنظفات والصناعات اليدوية وأنواع السجاد وتم تصديرها الى كل من جمهورية آذربايجان وجورجيا وروسيا.

وتقع مدينة وميناء آستارا شمال غرب محافظة جيلان (شمال ايران) ولها حدود مع جمهورية آذربايجان ويتوافد عبرها حوالي ۸۰۰ ألف سائح ايراني وأجنبي سنوياً.