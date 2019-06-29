قلق أوروبي من بيع السلاح الأمريكي لدول شرق أوروبا

وكلف البنتاجون القيادة الأوروبية في القوات المسلحة الأمريكية بالاشراف على مباشرة تنفيذ المبادرة بصورة سريعة في ست من دول حلف وارسو السابق منها دول قريبة من الحدود الروسية والتي تعتمد بصورة مكثفة نظم التسلح السوفيتي، وترصد الإدارة الأمريكية 190 مليون دولار كفارق دعم سعري لتلك الدول في حالة اقدامها على شراء السلاح الأمريكي وهي كل من ألمانيا و البوسنة وشمال مقدونيا وجميعها خارج عضوية الاتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى ذلك تمتد المبادرة الامريكية لكل من كرواتيا واليونان وسلوفاكيا.

ويرى المراقبون أن إقدام واشنطن على تنفيذ برامج تدريب مشتركة مع بلدان في أوروبا الشرقية إنما يتم بهدف الترويج لكفاءة الأسلحة الامريكية الصنع وفتح أسواق لها في هذه الدول، ومن هذا المنظور يرى المراقبون أن التدريب الجوي المشترك "أتلانتيك ريزولف" أو "إرادة الأطلنطي" الذي بدأته واشنطن في السادس والعشرين من الشهر الجاري مع رومانيا يؤكد تصميم واشنطن على تعزيز تواجدها في أسواق السلاح في شرق أوروبا، فوفقا لمجلة القوات الجوية الأمريكية في عددها الأخير أجرت 12 مقاتلة / اف – 16 / من السرب 457 في القوات الجوية الأمريكية تدريبات مشتركة جنبا إلى جنب مع المقاتلات الرومانية من طراز / ميج – 21 / السوفيتية الصنع.