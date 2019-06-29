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رقم الخبر: 256943 تاريخ النشر: حزيران 29, 2019 الوقت: 16:26 الاقسام: سياسة  
ظريف: العقوبات الأمريكية ضاعفت مشاكل المرضى والمصابين

ظريف: العقوبات الأمريكية ضاعفت مشاكل المرضى والمصابين

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن العقوبات الأمريكية ضاعفت من مشاكل وصعوبات متضرري المواد الكيمياوية جراء الحرب المفروضة.

ان وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف انتقد في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية للقصف الكيمياوي لمدينة سردشت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية وأكد أن العقوبات الأمريكية ضاعفت من مشاكل وصعوبات متضرري المواد الكيمياوية جراء الحرب المفروضة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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