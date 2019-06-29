قال ملاك حلبة سيلفرستون إن مفاوضات الخاصة بتجديد عقد سباق جائزة بريطانيا الكبرى باتت أكثر تعقيدا بسبب رغبة القائمين على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في إقامة سباق في لندن.

وسينتهى عقد سيلفرستون عقب السباق الذي سيقام الشهر المقبل وتجري المفاوضات حاليا مع شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للسباق.

وقال ستيوارت برينجل المدير العام لحلبة سيلفرستون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”كشفت الجهة المشرفة على بطولة العالم لفورمولا 1 لنا ولأول مرة عن أنها تريد إقامة سباق في لندن.

”هذا تغير جوهري لأن الوضع بهذا الشكل بات يختلف عن الترتيبات السابقة كما أن بريطانيا ليس جزيرة كبيرة للغاية وهناك مخاوف تجارية.

”خلال تلك العملية، فكرنا في التعامل مع هذه المخاطرة الكبيرة التي تأتي في ظل الترويج لسباق لفورمولا 1 لكن هذا لم يجد نفعا في تقليل حجم المخاطرة.

”في الحقيقة، فإن هذا يزيد وبشكل كبير من المخاطر التي تواجهها حلبة سيلفرستون...“.

وأضاف ”لا يمكن لنا سواء افتراضيا أو فعليا تحمل العودة للوضع الذي كنا عليه (قبل عدة سنوات)“.

واستضافت حلبة سيلفرستون أول سباق للجائزة الكبرى في بطولة العالم في 1950 وهي مكان مفضل للسائقين والفرق التي يقع أغلب مقراتها في بريطانيا. واجتذبت الحلبة العام الماضي أكبر عدد من الجماهير خلال يوم السباق على صعيد الرياضة وبلغ 140500 متفرج.

وذكرت الجهة المشرفة على فورمولا 1 انها ترغب في الإبقاء على الحلبات التاريخية في البطولة مضيفة أيضا أن الأمور يجب أن تدار كمشروع تجاري.

ودارت أحاديث طويلة بشأن إقامة سباق في لندن وكان التركيز في الفترة الماضية على منطقة دوكلاندز في شرق المدينة. ومن المقرر أن تقيم بطولة العالم للسيارات الكهربائية (فورمولا ئي) سباقا هناك العام المقبل.