تحسن أداء الأرجنتين بشكل كبير خلال انتصارها 2-صفر على فنزويلا في دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الجمعة لتضرب موعدا مع البرازيل صاحبة الضيافة في مواجهة مثيرة بالدور قبل النهائي.

وسجل المهاجم لاوتارو مارتينيز للمباراة الثانية على التوالي ووضع الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة العاشرة بضربة كعب محولا تسديدة سيرجيو أجويرو إلى الشباك.

واضطرت الأرجنتين للصمود أمام هجمات فنزويلا المتلاحقة في الشوط الثاني وتصدى الحارس فرانكو أرماني لفرصة خطيرة من رونالد هرنانديز كاد يدرك منها التعادل.

وضاعف البديل جيوفاني لو سيلسو التقدم في الوقت المناسب من متابعة لتسديدة أجويرو التي ارتدت من الحارس ويلكمار فارينيز في الدقيقة 74.

وضمن هذا الهدف الانتصار للأرجنتين في أول عودة لها إلى استاد ماراكانا العريق منذ الخسارة 1-صفر من المانيا في نهائي كأس العالم 2014 في بداية سلسلة هزائم في نهائي ثلاث بطولات كبرى.

وقال أجويرو مهاجم الأرجنتين للصحفيين ”كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا ونحن سعداء بالوصول إلى قبل النهائي. حتى لو جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا فنحن هنا في النهاية“.

وأضاف ”مواجهة الأرجنتين والبرازيل تجلب الإثارة حول العالم كله. هذه مباراة لا يخوضها المرء كل يوم لكن يجب أن نكون حاضرين وسنحاول أن نقدم أفضل شيء ممكن“.

وصعدت الأرجنتين لدور الثمانية بفوز شاق 2-صفر على قطر في ختام دور المجموعات بعد أن خسرت من كولومبيا وتعادلت مع باراجواي وتوقعت اختبارا صعبا أمام فنزويلا.