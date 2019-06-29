أبدى نجم التنس، السويسري روجيه فيدرر، إعجابه الشديد باللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشدداً في الوقت نفسه، على أن قائد برشلونة يتمتع بخصال فريدة ونادرة.

وقال فيدرر في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا صن) البريطانية: “لم أتحدث عن ليونيل بما فيه الكفاية، ما أحبه بخصوص ميسي هو قدرته عند استلام الكرة على الدوران بجسده تجاه المرمى”.

وتابع في نفس السياق: “حينها يحصل على رؤية شاملة سواء للمراوغة، التمرير أو التسجيل، فدائماً ما تكون لديه 3 خيارات، ويصبح وضعه مقابلاً للمرمى”.

واختتم نجم التنس تصريحاته بالقول: “هو من اللاعبين النادرين الذين يملكون ذلك في كل مرة، أنا أحب رؤيته يلعب وأتمنى أن يحقق لقب كأس العالم مع منتخب الأرجنتين”.

يشار إلى أن الكثيرين يشبهون فيدرر بميسي، فكلاهما يتمتعان بموهبة طبيعية، ويرسمان لوحات الإبداع داخل الملعب، بأقل مجهود وبلمساتهم الرائعة، كما أنهما لا يتحدثان كثيراً لوسائل الإعلام إلا في مناسبات نادرة.